La bibliothèque francophone de Forest rouvre dans un nouvel espace

Ce déménagement était nécessaire pour la sécurité du personnel et des lecteurs suite à l’impossibilité d’utiliser les locaux de la rue de Merode de manière optimale. La bibliothèque déménagera dans quelques années au sein de l’Abbaye de Forest dans le cadre du projet ABY.

La Biblif reste accessible au public aux horaires habituels. Le lieu accueille également une ludothèque et un local pour les animations intra-muros.

« On se réjouit de pouvoir enfin rouvrir aux lecteurs et aux joueurs en offrant un nouveau lieu digne et accueillant. La Biblif continuera à être bien présente dans son ancien quartier ainsi que partout à Forest », souligne Charles Spapens (PS), premier échevin, en charge de la Culture francophone.