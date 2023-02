Quentin Grégoire, commandant des pompiers de la zone Vesdre et en première ligne lors des inondations en région liégeoise, désigné Wallon de l’année

Âgé de 39 ans, issu d’une famille de six garçons que la vie n’a pas épargnée, Quentin Grégoire s’est engagé en tant que pompier volontaire durant ses études d’ingénieur industriel. Il devient pompier professionnel en 2006 au service régional d’incendie de Verviers.

Instauré en 1976 et repris par l’Institut vingt ans plus tard, ce prix récompense chaque année une personne qui, par son action sociale, économique, politique ou culturelle, a le mieux servi les intérêts de la société wallonne.

De 2012 à 2014, il est détaché à mi-temps au SPF Intérieur où il est notamment chargé de la formulation de conseils stratégiques. Parallèlement, il préside l’Union provinciale liégeoise (2010-2015) puis la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique (2015-2019) et enfin ReZonWal, le réseau des zones de secours de Wallonie.

Choisi par un jury composé d’anciens lauréats du prix, Quentin Grégoire s’est dit « surpris et heureux » de cette distinction purement honorifique. « Ma première réaction, ça a été de me dire : pourquoi moi ? Puis je l’ai pris comme une reconnaissance de ma profession », a-t-il déclaré en assurant toujours tenter d’être « une force de propositions ».

« On vit dans une société où l’on attend des autorités qu’elles nous viennent en aide, et c’est normal. Mais il faut comprendre que le premier maillon de la chaîne, c’est le citoyen. Il faut développer cette idée que tout le monde est important et que tout le monde peut agir » tout en investissant davantage dans la prévention, a ajouté Quentin Grégoire.

« On doit faire en sorte que la société se serre les coudes sans oublier que l’on est, chacun, acteur de sa propre vie », a-t-il conclu.