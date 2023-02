Deux ouvriers blessés dans un accident de travail à Waimes: des pièces de bois leur sont tombées dessus

Un accident de travail a eu lieu ce mercredi matin aux environs de 8 heures, rue des Grumes à Waimes. Deux ouvriers ont été blessés par des pièces de bois qu’ils transportaient. « Le constat a été réalisé par la police de Malmedy. Il s’agit d’un ouvrier d’Imago et d’une personne travaillant pour MB Transport », explique la police de la zone Stavelot-Malmedy.

« Ils transportaient pour 300 kilos de pièces de bois. En enlevant l’arrimage et les sangles, deux pièces sont tombées toutes seules du camion et ont blessé les deux ouvriers. » Les blessés sont âgés de 26 et 29 ans et proviennent respectivement de Trois-Ponts et de Waimes. Leurs jours ne sont pas en danger.