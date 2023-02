Tournai: une conférence gratuite sur les enjeux de la voiture électrique

Une conférence gratuite est organisée le 15 mars prochain par le PAC Tournai. Elle portera sur les voitures électriques.

À partir de 2035, toutes les voitures neuves qui arriveront sur le marché européen ne pourront plus émettre de CO2. Très clairement, cela ouvre la voie aux voitures électriques qui gagnent chaque année déjà de plus en plus de parts de marché. S’il semble que la voiture électrique permette de réduire en partie nos émissions de CO2 dans le domaine du transport, des questions éthiques se posent. Le travail des enfants dans les pays où le cobalt et d’autres minéraux sont extraits pour la fabrication des nouvelles voitures dites « écologiques » en est une !