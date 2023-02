«J’ai été poignardée dans le cœur»: ce qui a poussé Ingrid Chauvin à devenir la marraine de l’association AJC, qui lutte contre les violences morales

Je suis entrée en contact avec l’association après être tombée par hasard sur un documentaire qui évoquait le parcours d’un homme qui s’était suicidé suite aux violences psychologiques et morales de sa compagne. J’ai été poignardée dans le cœur en entendant ses paroles. J’ai ensuite lu beaucoup de témoignages de victimes sur les réseaux sociaux. J’ai voulu m’investir dans cette association pour faire sortir ces victimes d’une phase de déni et les amener à être suivies dans ce parcours de libération.

En plus de prendre la plume pour combattre les violences morales, vous êtes devenue la marraine de l’association AJC, qui vient en aide aux victimes. Pourquoi cette cause vous a-t-elle particulièrement touchée ?

On parle de plus en plus de pervers narcissiques depuis quelques années. Vous qui avez étudié le sujet, notre société produit-elle ces profils ?

Je n’ai pas d’explication vérifiée sur le sujet. Je pense qu’avant, on n’arrivait pas à mettre des mots dessus. Aujourd’hui, on ose parler de souffrances qui restaient cachées auparavant. Ou peut-être qu’avec cette vie de plus en plus compliquée, la manipulation peut permettre à certains d’avancer.