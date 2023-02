Pierre de Maere: «Ce trophée valide un peu ce que je fais, même si…»

Pierre, depuis votre Victoire de la musique, vendredi soir, de la « Révélation masculine », vous avez dû passer par toutes les émotions, non ?

Oui, j’étais euphorique d’abord. Car ce n’était pas une certitude pour moi de remporter cette Victoire. Et en plus, j’étais tellement qu’elle me soit remise par Stromae, qui est mon idole ! Ensuite, j’ai fait la fête jusqu’à 5 heures du matin, et j’ai enchaîné les interviews. Ça paraît un peu irréel ! J’ai passé en plus une bonne soirée parce que la cérémonie était super-belle. Mais là, j’avoue que j’ai hâte de prendre 5 jours de vacances… (sourire)