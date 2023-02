Cheveux au vent en électrique

C’est la première fois que Mini propose un modèle à la fois électrique et décapotable. La Cooper SE Cabrio avait été présentée sous forme de concept l’été dernier, la voilà prête à être commercialisée, mais seulement à 999 exemplaires. Les dimensions et le volume de coffre sont exactement identiques à ceux de la version thermique, et les 184 ch du moteur électrique propulsent ce petit cabrio de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes. Par contre, avec 200 km d’autonomie maximale, vous n’irez pas bien loin.

Noir ou blanc

Disponible en noir ou blanc, cette Cooper SE Cabrio se distingue par ses finitions bronze (poignées de portes, contour des phares), son logo E ainsi que des jantes alu 17 pouces inédites. Et pour souligner le caractère exclusif de cette édition limitée, le client a droit à son numéro de série sur les seuils de portes. Quant au prix, il n’est pas encore connu.