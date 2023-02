Interdiction des voitures thermiques : c’est fait !

Mardi dernier, le Parlement européen a validé définitivement l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves en 2035 dans les pays de l’Union Européenne. Une décision qui s’inscrit dans l’objectif d’atteindre la neutralité climatique en Europe à partir de 2050. En Belgique, les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves ont diminué de 19,7% entre 2020 et 2022, passant de 130,7 à 105 g/km. Une évolution que l’on doit à l’arrivée des voitures hybrides et électriques, dont la part de marché cumulée atteignait 34% fin 2022.

Les particuliers oubliés

Il convient toutefois de nuancer la situation car 90% des voitures entièrement électriques achetées en Belgique le sont par des entreprises. Pas vraiment une surprise puisque chez nous, il n’existe aucun incitant financier destiné aux particuliers pour l’achat d’un véhicule zéro émission. La FEBIAC (Fédération Belge de l’Automobile et du Cycle) précise à ce sujet que « sans un accompagnement adéquat, la mobilité individuelle plus verte deviendra inaccessible pour une partie non négligeable de la population, créant ainsi une vraie fracture sociale. De même, l’énergie verte devra être disponible et accessible en abondance, et les utilisateurs de voitures électriques devront pouvoir s’alimenter en électricité neutre en carbone à travers un réseau de point de recharge suffisant. »