Assises de Namur: Terry Hoyoux a accusé son complice du vol chez Anita Lekeu du meurtre de celle-ci

Lire aussi «15 lésions réalisées avec un objet piquant et tranchant» et des traces de strangulation au lien sur le cou d’Anita Lekeu, tuée par Terry Hoyoux à Wanze

MM. Baudin et Hoyoux se sont rencontrés au parc royal à Bruxelles et ont commencé à commettre des vols ensemble. «Hoyoux m’a proposé le jour même un coup facile à Wanze. J’étais en liberté provisoire. J’ai hésité puis nous y sommes allés. Il me disait que c’était une personne âgée qui avait une voiture, des bijoux en or et une grande télévision. Il ne m’a pas dit que c’était sa grand-mère mais il a précisé qu’elle était âgée, naïve et accueillait tout le monde. J’avais besoin d’argent et j’ai accepté.»