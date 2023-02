Les chaudières de la bibliothèque de Mouscron enfin remplacées

Différentes pannes avaient causé des fermetures imprévues de la bibliothèque de Mouscron durant les jours les plus froid d’hiver. En effet, sur les deux chaudières, l’une est tombée en panne en décembre dernier, l’autre en février 2022. « Pour permettre l’accueil du public dans des conditions acceptables, il fallait impérativement remplacer ces deux chaudières », explique Brigitte Aubert.

Lire aussi Les ressourceries donnent rendez-vous chaque samedi dans un recyparc de Wallonie picarde

Pour Fatima Ahallouch, ces travaux auraient dû être réalisés plus tôt. D’autant plus que ceux-ci étaient inscrits en modification budgétaire l’an dernier. « Rien n’augurait qu’elle allait rendre l’âme et lâcher tout à fait cet hiver. On a joué de malchance là-dessus. Toutefois, cela a été réinscrit directement en urgence et l’achat d’une nouvelle chaudière est prévu », répond Laurent Harduin, échevin de la culture.