Musicien de renommée, Sylvain Cremers, vient jouer du hautbois à Verviers

Depuis de très nombreuses saisons, les solistes de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège ont une place de choix dans les saisons des Concerts du Dimanche Matin.

Sylvain Cemers est l’un des hautboïstes les plus actifs et les plus renommés de la scène musicale belge. Avec un parcours musical étendu et intense en tant que premier hautbois solo, notre artiste verviétois invite à un banquet musical en sextuor, au Centre culturel de Verviers le dimanche 12 mars à 11 heures. Il jouera aux côtés de maîtres solistes et chambristes qui enrichissent de prestigieux pupitres belges.