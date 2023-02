Procès aux assises du Brabant wallon pour le meurtre de Pierre Cowé: le verdict est tombé

Procès aux assises du Brabant wallon: selon ses avocats, Maxime n’a jamais eu l’intention de tuer Pierre Après le réquisitoire de mardi matin dans lequel l’avocate générale Estelle Arpigny a demandé aux jurés de déclarer Maxime Van De Woestyne coupable de meurtre, la défense de l’accusé a pris la parole pour plaider.

La cour d’assises du Brabant wallon. - Belga

Par Belga

Comme il l’avait annoncé, Me Pierre Deutsch s’est employé à contester le lien causal entre l’étranglement que son client admet avoir pratiqué sur la victime le 3 décembre 2021 en soirée, et la mort de Pierre Cowé trois jours plus tard. À titre subsidiaire, le conseil a également contesté toute intention de tuer dans le chef de son client.

Si les parties civiles et le ministère public ont demandé aux jurés lundi et mardi matin de répondre oui à la question portant sur la prévention de meurtre, la défense de Maxime Van De Woestyne, elle, voudrait que les faits commis en décembre 2021 à Nivelles soient qualifiés de coups et blessures volontaires. Parce que selon les avocats de l’accusé, le lien n’est pas établi de manière certaine entre l’étranglement de quelques secondes avoué par Van De Woestyne et le décès de la victime.

Ce que l’on sait

On sait que cette dernière est morte d’hypothermie après avoir été abandonnée durant trois jours, immobile sur le sol carrelé de son petit studio mal chauffé, rue de Namur à Nivelles. Si le légiste estime que Pierre Cowé a perdu connaissance le 3 décembre 2021 suite aux manoeuvres de strangulation de l’accusé et n’a pas repris conscience jusqu’à son décès dans la journée du 6 décembre, la défense réfute cette thèse. Pour l’avocat de l’accusé, le légiste a raisonné à l’envers, estimant qu’un homme bien portant, reprenant connaissance, ne serait certainement pas resté au sol sur le carrelage froid et aurait bougé. Mais la victime était affaiblie, et l’autopsie a montré qu’elle ne pesait que 40 kilos pour une taille d’1,69 m.

La thèse de la défense est que l’homme était conscient après l’étranglement, comme l’a affirmé l’accusé qui indique l’avoir vu boire, avoir regardé un journal télévisé en sa compagnie, et s’être également aperçu qu’il s’était déshabillé entre le 3 décembre et le 6 décembre. L’étranglement ne serait donc pas, dans cette hypothèse, la cause du décès. À titre subsidiaire, Me Deutsch a plaidé que lorsqu’il a serré la victime à la gorge, Maxime Van De Woestyne n’avait aucune intention de tuer Pierre Cowé.

Une version des faits à nouveau vivement combattue lors des répliques, tant par le ministère public que par les avocats des parties civiles mardi après-midi. Mercredi matin, la cour d’assises entendra le dernier mot de l’accusé, avant de rentrer en délibération sur la culpabilité.