Deux Mouscronnois au Parlement Jeunesse

Cette année l’événement se tiendra du 19 au 24 février 2023, et regroupera plus de 120 jeunes de tous les horizons (nationalité, étude…) pour discuter de décrets fictifs, basés sur des sujets de société. Parmi eux, deux Mouscronnois viendront débattre sur des thématiques précises. Pour cette 26e édition, les thèmes abordés seront la santé mentale, l’orientation professionnelle, l’octroi de droits à la Terre et les dérives sectaires. Ils seront aux côtés d’autres jeunes belges mais aussi de délégations étrangères issues de la francophonie.

Le Parlement Jeunesse existe depuis 1997. L’A.S.B.L. fut créée sous l’impulsion d’un étudiant liégeois désireux d’adapter au système belge la simulation parlementaire du Québec organisée chaque année depuis 1949. L’idée est de sensibiliser les jeunes à la chose politique, au fonctionnement d’un parlement, au débat de société et à la participation aux sujets d’actualité. L’ASBL est non-partisane et neutre politiquement. L’objectif est de pousser les jeunes à prendre la parole, à oser s’exprimer, à oser participer et défendre leurs points de vue sur des sujets de société. Plus qu’une approche du système parlementaire, c’est un contact direct avec la démocratie que le Parlement Jeunesse veut offrir aux participantes.