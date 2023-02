Le Rally 4 Porsche reviendra à Huy les 3 et 4 juin avec Robert Droogmans, l’un des trois mousquetaires: «Un cadre somptueux, chargé d’histoires automobiles»

Organisé les 8 et 9 octobre en 2022, le Rally 4 Porsche reviendra à une autre période de l’année pour sa seconde édition. Voici le communiqué de l’organisation Après une première édition ayant marqué les esprits à l’automne 2022, le Rally 4 Porsche reprendra ses quartiers au printemps 2023, les 03 et 04 juin, pour le plus grand bonheur des propriétaires, pilotes et amateurs dont le cœur bat la chamade pour la marque de Stuttgart. Comme l’an dernier, il y en aura pour toutes les philosophies. Spectacle assuré !

En 2022, le Rally 4 Porsche a surpris la sphère automobile avec un évènement au format inédit en Belgique, qui se répétera au printemps prochain. Un week-end automobile qui, comme son nom l’indique, joue la carte monomarque sans être sectaire, que du contraire. D’une part, le week-end s’articule autour de quatre évènements : un rallye de vitesse, un rallye de régularité sportive, une balade touristique et un codrive caritatif. D’autre part, si l’année 2023 fête les 60 ans de la 911 et les 75 ans de la firme allemande, le Rally 4 Porsche s’adresse à tout qui partage cette passion pour la marque et est, par conséquent, ouvert à tous les véhicules badgés Porsche, qu’ils comptent 4, 6, 8 ou 10 cylindres, qu’ils soient à moteur avant, central ou arrière, qu’il s’agisse d’un coupé, d’un cabrio, d’une berline ou d’un SUV, des origines à nos jours.

Au cœur de la cité mosane Figure de proue de l’épreuve et initiateur du projet, assisté de son comparse Jean-Marc Fortin, Yves Matton, lui-même fervent Porschiste, motive la gestation de cette seconde édition : « La première édition a été exceptionnelle à plus d’un titre. Nous avons réussi à rassembler 170 Porsche et au moins le double de Porschistes, leur entourage, les fans de la marque et l’un de ses plus grands ambassadeurs à l’échelle mondiale, Jacky Ickx. Or la période ne s’avérait pas vraiment favorable, au début de l’automne, au cœur d’un calendrier surchargé d’après-covid, quelques semaines seulement avant un autre évènement automobile dans la région. Pourtant, le succès était au rendez-vous. Une nouvelle démonstration que la Belgique est un pays d’automobilistes et que Porsche est chère à leur cœur. »

Comme l’an dernier, le centre névralgique du Rally 4 Porsche sera érigé au cœur de la ville de Huy, les alentours de la cité mosane faisant office de décor aux divers volets de l’évènement tout au long du week-end. « Nous avons, à nouveau, la chance de bénéficier du soutien de la ville de Huy et des autorités des arrondissements alentour. Non seulement, ils nous ouvrent les portes d’un cadre somptueux, chargé d’histoires automobiles, mais ils nous permettent également d’apporter de la personnalité et du caractère à chacun des 4 évènements que compte ce Rally 4 Porsche, en nous offrant de composer des tracés enthousiasmants, sélectifs et sûrs pour les participants comme pour les spectateurs. » Sans restriction Le format du week-end, se différenciant des activités traditionnellement proposées aux Porschistes, permet également une communion entre les centres d’intérêts de chacun et de jeter des ponts entre les passions, détaille Yves Matton, ex-directeur des rallyes à la FIA : « Nous construisons notre évènement pour que chacun puisse y trouver son compte et participer et/ou assister aux autres volets du week-end. Nous évitons au maximum le chevauchement des diverses activités. À l’heure actuelle, certains détails du programme ne sont pas encore fixés, mais nous pouvons déjà confirmer que la balade touristique, conviviale et détendue aura lieu le samedi, sous une nouvelle formule « all in ». Le dimanche se dérouleront les évènements purement sportifs, à savoir les rallyes de vitesse et de régularité sportive, deux disciplines dans lesquelles les différents modèles Porsche excellent plus que régulièrement, en Belgique comme à l’étranger. Nous y maintenons une catégorie « Démo » pour ceux qui veulent se faire plaisir sur route sécurisée et fermée et ce, même avec un véhicule d’origine pour autant qu’il soit antérieur à 1996. Tout cela sans oublier le codriving caritatif, impliquant le grand public, en lui offrant la possibilité de s’installer en passager dans une Porsche. »