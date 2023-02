«Hier j’ai perdu un ami»: Michaël Miraglia rend hommage à son ancien collègue de la RTBF, Alain Dremiere, décédé ce mardi (photo)

Sur Facebook, Michaël Miraglia écrit : « Hier j’ai perdu un ami. Il s’appelait Alain, il avait 44 ans, une charmante épouse et 2 magnifiques petites filles. Il était aussi un ancien collègue. On est arrivés à la RTBF à 4 jours d’intervalle en octobre 2004. »

« Son décès, s’il fallait ne serait-ce qu’en trouver un sens ou une raison, doit nous rappeler l’essentiel. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions et où que nous le fassions… nous devons luter chaque jour contre toute forme d’injustice ou de violence, d’où qu’elle vienne. Du haut comme du bas. La société évolue, le monde du travail change, des décisions difficiles doivent parfois et obligatoirement être prises. Mais veillons toutes et tous, et quel que soit notre niveau de pouvoir, que tout soit dit avec respect, humanité et extrême bienveillance », conclut-il.