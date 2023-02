DAZN met la main sur le foot belge: la plateforme reprend officiellement Eleven Sports

En Belgique, la plateforme DAZN diffuse actuellement principalement de la boxe et du football féminin étranger. De son côté, Eleven se concentre sur le football et les compétitions sportives américaines. Son portefeuille de droits en Europe et en Asie comprend la Ligue des champions, la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande, la Ligue 1 française, la Serie A italienne et la Jupiler Pro League belge (pour cette saison et la suivante). Outre ces championnats de football, elle compte aussi les droits de la NBA (basket américain) et de la NFL (football américain).