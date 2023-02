Serkan est un mari alcoolique et violent à Goutroux: «Une grosse bière et un joint au petit-déjeuner…»

Il le reconnaît lui-même : à l’époque, il déjeunait d’une « grosse bière et d’un joint »… Le 8 juillet 2020, sa femme en a eu marre, après 6 ans d’une relation en dents de scie à Goutroux. Serkan a fort mal pris les choses, il lui a collé un coup de boule et pleine figure avant de gifler les enfants, âgés d’à peine 2 et 4 ans… Durant les semaines qui ont suivi, il a harcelé la malheureuse d’appels téléphoniques intempestifs, de SMS rageurs et de menaces d’incendie. Il est en aveux.

Un an plus tard, Serkan est à la rue et son ex accepte de l’héberger, le temps qu’il se retourne : elle dépose alors plainte pour viol. Serkan nie : « Je ne l’ai jamais forcée. Elle n’était pas très portée sur la chose mais elle ne disait pas non. D’ailleurs, on s’était mis d’accord et elle avait accepté d’avoir des relations avec moi le samedi soir ». Il y a une ultime scène de coups qui remonte à février 2022 : « Elle m’avait appelé pour monter un meuble. Mais j’avais bu et elle a voulu me mettre à la porte, je me suis énervé ». Depuis, le quadragénaire s’est calmé, victime de lourds problèmes de santé. Le parquet a requis 3 ans de prison, sans insister sur les faits de viol. Me Nazik Samanci, à la défense, a plaidé un sursis probatoire : il n’y a désormais plus de contacts entre eux.

Le jugement sera rendu le 15 mars.