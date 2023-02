Procès des attentats à Bruxelles: la défense de Sofien Ayari et d’Ali El Hadda Asufi poursuit la valse des questions

Après l’habituelle question aux accusés détenus concernant les fouilles à nu et le retour de Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam au cellulaire, l’audience a débuté avec le retour d’un devoir d’enquête ordonné la veille et concernant des doutes sur la datation d’un document contenant un texte attribué à Salah Abdeslam. Le texte concerné n’a pas pu être daté par les enquêteurs belges, mais se trouve dans la motivation du verdict pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et a été daté par les enquêteurs français aux 25 octobre 2015, 22 janvier et 19 mars 2016. Selon les enquêteurs de la Computer Crime Unit (CCU), une «mauvaise interprétation» de la cour d’assises de Paris sur les attentats du 13 novembre 2015 est à l’origine de la confusion. Ceux-ci ont donc donné une explication technique précisant que le texte était composé de fragments trouvés dans le dictionnaire du traitement de texte Word. En résumé, les données auxquelles il est fait référence concernent uniquement l’utilisation du dictionnaire, et non l’utilisation de Word lui-même, ni le texte final tel qu’il a été reconstruit.

Plusieurs confirmations Me Isa Gultaslar et Me Laura Severin, les avocats de Sofien Ayari ont ensuite débuté leur série de questions en demandant notamment aux témoins de confirmer qu’aucun message d’appel à la haine n’avait été retrouvé lors de l’exploitation du compte Facebook de Sofien Ayari, qu’aucun testament de ce dernier n’avait été retrouvé lors des investigations et qu’il n’apparaissait pas sur des photos avec des armes dans les planques bruxelloises.

S’adressant à l’islamologue Mohamed Fahmi, Me Gultaslar a alors posé plusieurs questions concernant les agissements du régime de Bachar al-Assad en Syrie. L’interrogé a confirmé que ce dernier avait recours à la torture, aux viols et à toute sorte de traitements inhumains envers des personnes détenues. «Il existait des sortes de camps de concentration, des camps de mort en Syrie», a expliqué l’islamologue, précisant que le régime syrien avait tué proportionnellement largement plus de civils que l’État Islamique (EI).

Les exactions américaines Interrogé sur les exactions américaines lors de leur intervention en Irak en 2003, M. Fahmi a expliqué que l’administration américaine avait commis des abus dans les camps de détention en Irak, que des armes prohibées avaient été utilisées et que l’armée américaine avait fait beaucoup de morts dans le pays. Et Me Gultaslar d’enchainer sur plusieurs questions tendant à montrer que l’occident avait, à plusieurs reprises, soutenu des djihadistes à travers le monde. L’orientation des interrogations de l’avocat à visiblement laissés perplexes plusieurs de ses confrères défendant les autres accusés. Le rôle logistique Après une courte pause, Me Jonathan De Taye et Me Jean-Christophe De Block, à la défense d’Ali El Haddad Asufi, ont pris le relais. Les deux pénalistes ont tenté de mettre l’accent sur le rôle logistique de leur client tout en minimisant son rôle dans les attentats. Ils ont ainsi fait confirmer aux enquêteurs qu’il n’y avait pas d’indices réels concernant une éventuelle radicalisation d’Ali El Haddad Asufi et qu’aucun élément ne laissait penser qu’il ait pu utiliser une fausse identité. Le duo d’avocat a également posé plusieurs questions techniques sur la téléphonie. Me Jonathan De Taye a également souligné que l’accusé Ali El Haddad Asufi avait été condamné pour «participation à une association de malfaiteurs terroriste» et non pour assassinat terroriste dans le cadre du procès des attentats de Paris l’an dernier.