Bilan d’un an de partage d’énergie solaire à Saint-Gilles

106 panneaux solaires ont été installés sur le toit de l’immeuble des numéros 22,24 et 26 de la rue Volgaert sur une surface de 195 mètres carrés. L’électricité produite par les panneaux solaires est principalement utilisée dans les « communs » (ascenseur, éclairage des halls) et par les logements ayant pris part au projet (22 à l’heure actuelle). Ce qui n’est pas utilisé sur place est redistribué vers le réseau public.

Le projet était porté par un groupe de locataires, accompagné par les associations Energie Commune et City Mine(d), et également soutenu par Bruxelles Environnement ainsi que la commune de Saint-Gilles.

« On doit continuer dans la direction de ce projet de partage d’énergie. On doit sortir de la dépendance aux énergies fossiles », explique Alain Maron. « L’avenir énergétique de la Belgique et de l’Europe passe par le renouvelable. Pour ça, il faut produire localement. »

En 2022, cette électricité « verte » constituait 40 % de la consommation des communs de l’immeuble. Cela s’est traduit par 4.000 euros d’économie sur les charges, 40 euros d’économie par locataire. En moyenne, les participants ont observé une économie de 15 % sur leur facture d’électricité.