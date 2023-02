Une stèle à la mémoire des femmes victimes de féminicide sera bientôt inaugurée à Quaregnon

En 2022, au moins 20 femmes sont décédées des suites des coups de leur mari. La compagnie de théâtre la Bête Noire a eu l’idée de leur rendre hommage à Quaregnon. Avec la crise sanitaire, un de leurs spectacles sur la question a dû être annulé. En cette période post-Covid, il leur paraissait plus que nécessaire de s’emparer de la question.

« Nous apprenions par ailleurs que le confinement favorisait et augmentait les violences conjugales et intrafamiliales. Nous nous sommes alors demandé·e·s « comment continuer à nous emparer de l’espace public pour nommer ces violences et les sortir du silence ? ». C’est ainsi que s’est forgée l’idée de construire une vraie stèle, en écho à celle qui apparaissait dans la scénographie du spectacle « Cinglée », sur laquelle figureraient cent noms de femmes victimes de féminicide, en Belgique. » explique la compagnie.