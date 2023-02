Le parlement wallon rend hommage à l’ex-bourgmestre de Liège Jean-Maurice Dehousse: «Il a marqué l’histoire de notre Wallonie»

« Une page se tourne, nous laissant bien plus que des souvenirs. Jean-Maurice Dehousse était un homme libre, rebelle, un grand intellectuel, un homme de culture passionné par le cinéma et collectionneur de BD. C’était un personnage inspirant qui laissera une trace indélébile », a déclaré le président de l’assemblée, André Frédéric. « Nous perdons un homme exceptionnel et un régionaliste acerbe mais son esprit se perpétuera à travers nous car nous continuerons à travailler ensemble pour accomplir ses rêves d’une société plus juste, plus équitable plus solidaire », a-t-il ajouté.

Pour le gouvernement, c'est la ministre de la Santé et vice-présidente de l'exécutif wallon, Christie Morreale, qui a pris la parole avant la traditionnelle minute de silence. « Jean-Maurice Dehousse laisse derrière lui un héritage politique marquant, au service de sa région, de sa ville et des luttes sociales. Il fut un grand serviteur de l'État et de la Wallonie. Un grand promoteur du fédéralisme et de l'autonomie wallonne aussi. Il fait partie de ces hommes qui auront marqué l'histoire de notre Wallonie », a-t-elle dit.

« Jean-Maurice Dehousse a œuvré pour la construction fédérale de notre pays, au nom de l’intérêt des Wallonnes et des Wallons. Sachons nous en souvenir à l’heure des choix, non par romantisme, mais par volonté de gagner en efficacité, en lisibilité et en justice », a poursuivi Christie Morreale.