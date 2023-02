Le festival de musique ancienne FestiVita! à Bruxelles du 16 au 19 février

En ouverture du festival, le concert Mon Amant de Saint-Jean de l’ensemble Le Poème Harmonique s’adressera à tous les publics et insufflera à la musique de Monteverdi et ses contemporains la douce folie des chansons des Années folles.

Au cours des quatre jours de festival, des œuvres de Joseph Haydn et de Ludwig van Beethoven résonneront également au sein du Cercle Royal Gaulois. Elles seront interprétées au pianoforte et à la chandelle par Petra Somlai. Le public pourra aussi s’immerger dans la musique ancienne durant le «Banquet-qu’on-sert», un concert gastronomique avec un menu emprunté au 18e siècle italien et dont les cinq plats alterneront avec des intermèdes musicaux d’époque.