Cirque Arlette Gruss à Rouen : rencontre avec Sarah Oddoero, la couturière

Chevelure de feu et doigts de fée, Sarah Oddoero fait partie de ces petites mains sans qui le spectacle du cirque Gruss perdrait de sa saveur. Chaque tableau porte sa patte : du manège déjanté en ouverture avec ses costumes multicolores et chapeaux extravagants aux tenues de soirée portées par les artistes pour le grand final ExtravaDance. Et même les lourds rideaux de velours rouge qui ornent le chapiteau sont passés entre ses mains. « Il y a un peu plus de 3,5 km de rideau. Lorsque nous avons commandé le tissu, l’atelier pensait que c’était une plaisanterie », s’amuse-t-elle. En trois mois, l’été dernier, avec cinq autres couturières, la jeune femme va transformer les rouleaux de velours en rideaux. « Nous avons terminé la veille de la première », souffle-t-elle.

Dans le cirque depuis huit générations

Le monde du cirque, Sarah y baigne depuis sa plus tendre enfance : « Je suis issue d’une famille du cirque depuis huit générations, l’Olimpia en Espagne. Il y a dix ans, je travaillais dans un camping de Saint-Tropez. J’étais trapéziste et jongleuse. Je faisais des représentations ». Alors que le cirque Gruss est de passage dans la région, l’artiste et son mari vont rendre visite à la famille Gruss. « Et nous avons eu une proposition d’embauche. » Aujourd’hui, son mari est chef mécanicien et elle couturière. Un métier qu’elle maîtrisait déjà : « ma grand-mère était couturière chez Dior », confie-t-elle avec fierté.