Woluwe-Saint-Lambert octroie une aide d’urgence à la Croix-Rouge de Belgique

Sur proposition du collège, à l’initiative du bourgmestre Olivier Maingain et de Philippe Jaquemyns, échevin chargé de la Solidarité internationale, le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, lors de sa séance du 13 février, a décidé de répondre à l’appel aux dons lancé par la Croix-Rouge de Belgique et d’octroyer un subside de 4.000 euros via le budget créé afin de soutenir les initiatives d’ONG dans le cadre de situations d’urgence.

Ce faisant, le conseil communal souhaite, au nom des habitants de Woluwe-Saint-Lambert, se joindre à l’incroyable élan de générosité porté par de nombreux citoyens à la suite du drame survenu dans les régions sinistrées de Turquie et de Syrie.