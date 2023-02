Le Groupe Ecolo de La Hulpe juge le budget du CPAS totalement irréaliste

Pour Julie Drossaert, conseillère CPAS pour Ecolo, « il est indispensable de prévoir l’importante augmentation des demandes d’aides constatée ces dernières années ». Le budget de cette année prévoit une diminution de près de 86.000 pour ce volet, par rapport à 2021. Philippe Matthis déclarait que l’aide aux personnes serait pourtant sa priorité.

Julie Drossaert déplore le fait que l’accent soit mis sur les investissements visibles plus que sur le reste : « Le projet de panneaux photovoltaïques est éloquent, puisque nous insistons depuis plus d’un an sur l’importance de d’abord isoler le bâtiment correctement », explique-t-elle. Tous les projets prévus cette année ne pourront par ailleurs pas être réalisé au vu du budget disponible.