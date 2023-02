La création d’une piste cyclable a débuté le long de la Drève d’Anvaing

Depuis ce mercredi, le chantier mobile de la Drève d’Anvaing a débuté. Le but ? Rendre plus praticable la piste cyclable longue de plus de deux kilomètres le long de cette voirie. Qui dit route plus praticable, dit route plus sécurisée. Le chantier sera composé de quatre phases de 500 mètres. Ce chantier n’entraînera pas de fermeture de la Drève. Malgré tout, une plus grande prudence est demandée.

Lire aussi Boucle du Hainaut: «Ce n’est pas parce que l’on est membre d’un parti que l’on doit tout accepter», explique la bourgmestre de Frasnes après la réunion des 3 bourgmestres MR avec Georges-Louis Bouchez

Lors des travaux de bétonnage, des panneaux seront placés aux entrées de la Drève prévenant les travaux ainsi que la limitation de vitesse qui est fixée à 50 km/h durant toute la durée des travaux.