Le ministre Philippe Henry trouve «inadmissible» le nouveau retard annoncé du tram et lance une médiation

L’annonce faite par La Meuse hier d’un nouveau report de quatre mois du chantier du tram a fait l’effet d’une bombe. Alors que le constructeur Colas avait refixé lui-même le mois d’août pour la fin du chantier et la date du 25 avril 2024 pour sa mise en exploitation commerciale, il annonce maintenant fin décembre pour le chantier et fin août 2024 pour la mise en service. Soit un nouveau report de quatre mois !

Interrogé en urgence ce mercredi au parlement wallon par les députés liégeois Diana Nikolic (MR) et Julien Liradelfo (PTB), le ministre Philippe Henry (Écolo) qui a ce chantier du tram en charge via l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), a déclaré « inadmissible cette situation après tous les épisodes que nous avons connus. » !

Toutes les promesses du constructeur Colas et la présence de davantage d’ouvriers sur le chantier ne suffisant pas, il a donc pris ce mardi l’initiative de lancer une médiation qui a débuté ce mardi matin entre l’OTW et TramArdent. « Elle devrait durer 2 à 3 semaines et, en fonction des résultats et d’un état des lieux précis, car les pires choses me reviennent en termes de délais, de coûts et de respect des engagements, le gouvernement se saisira des résultats. »

Le syndrome de la place St-Lambert

« Vous êtes liégeois comme moi, reprend-il. Et nous avons tous en tête le syndrome de la place Saint-Lambert. Nous ne pouvons pas laisser planer ce risque sur la population. Personne ne peut d’un coup de baguette magique terminer le chantier. Par contre, nous pouvons faire respecter les engagements pris par la Région. »

Ce à quoi, Diana Nikolic a répondu : « il y a un an, vous me répondiez exactement la même chose. On est effectivement en plein syndrome place Saint-Lambert et j’espère vraiment que dans un an, on n’aura pas à nouveau le même débat. »

Le député wallon du PTB Julien Liradelfo. - S.P.

Quant à Julien Liradelfo, il a répliqué : « il n’y a que les faits qui vont nous rassurer. Tout le reste, c’est du bla-bla. Et on a appris au moins deux choses : ce qui arrive quand on confie ce genre de chantier à une société privée et que vous avez laissé une multinationale diriger la Wallonie. »

Une médiation ?

Cette médiation devrait permettre de fixer un timing réaliste tenant compte des contraintes actuelles du chantier pour les habitants et pour tous les acteurs liégeois concernés.