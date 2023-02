Carnaval des enfants au pays des Gaulois, par Toutatis! Ça se passe à l’Archéosite d’Aubechies

Cette année, les participants sont invités à venir déguisés en Gauloises et Gaulois. Les enfants et leur famille seront accueillis le mercredi 22 février, entre 9h et 18h, les animations sont prévues de 13h à 17h.

C’est la première activité grand public de la saison touristique. Cette année, l’Archéosite propre de démêler le vrai du faux de la vie des Gaulois et de ce que l’on pense connaître sur eux.