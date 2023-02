Origine du Covid-19: le patron de l’OMS promet de tout faire pour obtenir «une réponse»

Il a souligné qu’il avait récemment envoyé un courriel officiel à un haut responsable chinois pour demander une nouvelle fois la collaboration de Pékin afin d’essayer de trouver où et quand le virus du Covid-19 a commencé à se répandre jusqu’à devenir la pire pandémie depuis un siècle, tuer des millions de gens et en handicaper des dizaines de millions d’autres.

«Il y a une dimension scientifique et morale à ce problème et nous devons continuer à pousser jusqu’à ce que nous ayons la réponse» sur les origine de la pandémie qui a démarré en Chine fin 2019, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du point de presse hebdomadaire de l’organisation qu’il dirige à Genève.

Citée dans l’article, la docteure Maria Van Kerkhove, qui est en charge de la lutte contre la pandémie à l’OMS depuis ses débuts, a affirmé que ces informations étaient erronées et le fruit «d’une erreur dans la manière de rapporter l’information».

«L’OMS n’a pas abandonné l’étude de l’origine du Covid», a-t-elle affirmé pendant la conférence de presse; et d’insister: «Nous n’avons abandonné aucun plan. Nous n’arrêterons pas tant que nous n’aurons pas compris les origines... et cela devient de plus en plus difficile car plus le temps passe, plus il est difficile de vraiment comprendre ce qui s’est passé dans ces premiers stades de la pandémie».

«Nous continuons à demander plus de coopération et de collaboration à nos collègues en Chine, pour faire avancer les études qui doivent avoir lieu en Chine», a-t-elle ajouté.

Marché ou laboratoire ?

Une équipe de spécialistes de disciplines diverses sous la houlette de l’OMS accompagnée de collègues chinois avait passé deux semaines en Chine en février 2020 pour tenter de percer le mystère des origines à Wuhan, sur les lieux où la pandémie semble avoir démarré.

Un rapport conjoint, avait alors fait pencher la balance en faveur de la transmission à l’homme du virus hautement contagieux par un animal intermédiaire, peut-être dans un marché de la cité chinoise.

Une autre théorie — défendue en particulier par les services de renseignement américains sous l’administration Trump mais aussi un certain nombre de membres de la communauté scientifique — penchait en faveur d’une fuite d’un laboratoire de Wuhan, où les coronavirus de type SARS CoV-2 étaient étudiés.