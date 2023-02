Charles et Charlotte sont entrés dans le GuinessBook des records: «Les jeunes me disent que je suis cool et qu’ils aimeraient que leurs grands-mères soient comme ça»

Charles « Chuck » Helmke, 81 ans, et Charlotte Guttenberg, 74 ans, ont été couronnés les seniors les plus tatoués de la planète. Chacun détient le record du monde du senior le plus tatoué de son sexe respectif.

Ces deux retraités originaires de Floride ne sont pas peu fiers.

Et pour cause, 2000 heures ont été nécessaires pour recouvrir la presque totalité de leur peau. En 2016, le couple était déjà entré dans le Guiness Book des recors avec près de 91 % de leur corps tatoué. Ils ont décidé de ne pas s’arrêter ! En tout, aujourd’hui, plus de 97 % de leur corps est tatoué. Chuck a 97,5 % de son corps tatoué, mais sa bien-aimée Charlotte l’emporte, ayant couvert 98,75 % de son corps. Il ne reste que son visage et le bout de ses doigts. Ils deviennent les séniors les plus tatoués du monde !

Charlotte admet être arrivée à saturation, et ne compte plus en faire.

Charlotte n’a commencé à se faire tatouer qu’à 56 ans après la mort de son mari qui détestait ça. Chuck quant à lui a commencé beaucoup plus tôt, quand il avait 18 ans, en 1959. Il possède en tout 376 tatouages.

« Je me considère comme une galerie d’art ambulante. Certaines personnes achètent de l’art et l’accrochent aux murs – je l’ai sur le corps ». « Les jeunes me disent que je suis cool et qu’ils aimeraient que leurs grands-mères soient comme ça. Chacun a le droit d’avoir sa propre opinion et cela n’a vraiment aucun effet sur ma vie », déclare Charlotte. « Ce qui compte vraiment, c’est ce que chacun de nous pense, et nous aimons partager notre art avec le monde. Nous nous sentons suffisamment à l’aise dans notre peau. »