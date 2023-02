Jan Vertonghen estime les chances du Club de Bruges contre Benfica: «C’est une équipe assez complète mais…»

Le Club de Bruges joue un huitième de finale historique en Ligue des champions. Les Brugeois affrontent le Benfica, ce mercredi soir, pour le match aller. Jan Vertonghen, ancien joueur Lisboète, qui connaît bien les Blauw&Zwart, a donné son avis sur ce duel.

Pour le journal portugais « Maisfutebol », l’actuel anderlechtois analyse : « Ces deux derniers mois, ils ne font pas très bien en championnat, mais ils ont beaucoup de joueurs avec des qualités. Je pense que c’est l’équipe qui a le plus de qualités en Belgique. En Europe, ils se sont très bien comportés, ils ont défendu de manière très cohérente et ont un bon gardien de but. »