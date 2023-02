Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Brigitte et son mari Frédéric vivent paisiblement au sein du village de Menil-Favay (Hotton) entourés de leurs trois chiens : Belo (13 ans), Gus (9 ans) et Mira (14 mois). Le couple habite dans une rue en cul-de-sac où règne une relative tranquillité. Une tranquillité qui, de temps à autre, se voit perturbé par le passage de l’un ou l’autre randonneur empruntant le GR (un sentier de grande randonnée), passant devant la maison du couple pour s’enfoncer dans la forêt toute proche. Vous l’aurez compris, il n’y a pas plus calme comme rue. Et pourtant, dimanche matin, ce calme a fait place à l’horreur, l’incompréhension et la colère ! Belo, l’un des trois chiens du couple, a été retrouvé mort après avoir ingurgité des boulettes empoisonnées…