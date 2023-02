La vie d’Emilyjane, 27 ans, est un enfer parce qu’elle est rousse: «Le harcèlement et leurs mots méchants m’ont rendue handicapée pour le reste de ma vie»

Sa maladie lui gâche tout de même fortement la vie… Elle l’a privée de son indépendance, obligeant sa famille et son chéri, Conor, à prendre soin d’elle.

« J’avais une carrière, mais on m’a retiré mon permis. J’avais plus de 40 qualifications et elles m’ont toutes été retirées. Maintenant, en public, les gens pensent souvent que je suis ivre parce que je ne peux pas marcher droit ou parce que mon élocution est brouillée. J’ai été dépouillé de tout ce que je savais. »