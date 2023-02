«Esprits criminels»: que vaut le retour de la série culte sur Disney+? Trois ans après sa mort, la série ressuscite sur Disney+ dans une version dépoussiérée, plus moderne, mais plus violente aussi. Nous l’avons vue ! Disney+

Par Jean-Philippe Darquenne

Voilà quelques années, les acteurs stars d’« Esprits criminels » confiaient en exclusivité à « Ciné-Télé-Revue » leur immense tristesse de voir arriver la fin de leur série, arrêtée sur CBS le 19 février 2020. « J’espère qu’on va être repris par une autre chaîne car nos intrigues sont vraiment les meilleures », nous avait alors confié Adam Rodriguez, alias Luke Alvez. de videos À l’époque, on pensait qu’il avait peu de chances d’être entendu mais, moins d’un an après ces adieux, alors que CBS s’apprêtait à lancer son service de streaming Paramount+, les responsables de ce dernier, à la recherche de produits forts, ont tout de suite pensé à « Esprits criminels », dont la quinzième saison rassemblait encore cinq millions de fans devant leur télé.

Rapidement, les producteurs et scénaristes de la série, ainsi que sa showrunneuse Erica Messer, ont été rappelés et ont eu comme double objectif de la ressusciter et de l’adapter. Il fallait la faire passer de valeur sûre, mais plan-plan, de grande chaîne généraliste, à quelque chose de plus moderne et audacieux, voire de carrément sombre. Des adjectifs qui collent mieux aux contenus du streaming. Voilà pourquoi, internationalement, « Esprits criminels : Evolution » – sous-titre suffisamment explicite – est à découvrir sur Disney+ et non plus sur RTL-TVI !

Lire aussi «Black Panther: Wakanda Forever» disponible sur Disney+: 3 choses à savoir sur le film Beaucoup plus gore Nous avons pu voir le résultat en avant-première, et même s’il ne révolutionne pas la série, il présente plusieurs changements perceptibles. Le premier étant d’être brutalement en phase avec notre époque. En effet, les dix épisodes de cette seizième saison se concentrent sur la traque d’un réseau de tueurs en série constitué pendant le confinement. Des détraqués qui auraient un leader virtuel encore plus immonde qu’eux, avec une violence que la série n’avait jamais montrée auparavant. Ainsi, dès l’épisode 2, on voit un type devenu impuissant se venger sur des prostitués de luxe en leur sectionnant la colonne vertébrale : « Tu préfères mourir ou être paraplégique ? »

Dans un registre plus léger, on note que les personnages se lâchent pas mal sur les jurons, ce qui n’aurait jamais été possible sur une grande chaîne américaine. Mais la question à cinq euros, c’est de savoir si nos héros ont tous répondu présent pour ce come-back. D’emblée, on retrouve, sur le terrain, l’intrépide Tara Lewis (Aisha Tyler), qui sort désormais avec une femme. Pas loin d’elle, il y a Luke le fidèle, qu’Adam Rodriguez n’a jamais voulu abandonner. Puis réapparaissent J.J., dont l’interprète, A.J. Cook, est plus belle que jamais, Emily (Paget Brewster) à Quantico, et Dave Rossi (Joe Mantegna), qui déprime ferme depuis la mort de son épouse, Krystle.