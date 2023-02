Oxfam Trailwalker revient à Saint-Hubert pour une 16e édition organisée pour la première fois en mai

Oxfam Trailwalker est un défi sportif et solidaire organisé chaque année par Oxfam Belgique. Il consiste à marcher 100 kilomètres, par équipe de 4, sans relais, en moins de 30 heures, ou 25 kilomètres dans sa version allégée, par équipe de 2 à 8 personnes, en moins de 7 heures. En amont de l’événement, les équipes participant aux 100 km s’engagent à collecter un minimum de 1.750 € (1.000 € pour les équipes optant pour les 25 km) afin de contribuer aux actions d’Oxfam Belgique visant à lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Grand changement cette année : le Trailwalker aura lieu au printemps, et non plus à la fin du mois d’août. Une décision motivée par le fait que l’aérodrome militaire de Saint-Hubert a été réquisitionné cette année par l’armée de l’air pour y effectuer des exercices cet été.

Un changement de date accueilli positivement par le public, notamment par les parents qui auraient potentiellement éprouvé des difficultés à concilier une rentrée scolaire désormais prévue au lendemain du dernier week-end d’août (depuis le récent remaniement du calendrier scolaire 2022-2023) et un défi sportif conséquent. Autres avantages : les journées étant plus longues au printemps, le parcours bénéficiera de 90 minutes supplémentaires de luminosité et permettra aux marcheurs et aux marcheuses de découvrir des sentiers ardennais tapissés de fleurs et des paysages inondés de couleurs.

Inscriptions

Oxfam dénombre 179 équipes inscrites au moment d’écrire ces lignes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril et une réduction de 25 % sur les frais d’inscriptions sera appliquée jusqu’au 27 février. L’équipe organisatrice table sur une forte participation pour cette 16e édition et prévoit d’accueillir au moins 225 équipes au total, soit environ 1250 marcheurs et marcheuses. Le meilleur temps est toujours détenu par l’équipe VSSR-v100, qui avait réalisé l’exploit de parcourir 100 kilomètres en 9 heures et 57 minutes en 2010, à Eupen.

Comme chaque année, on compte parmi les participants et participantes des personnalités publiques, comme Céline Nicolas, échevine des sports à Saint-Hubert (dont l’équipe avait franchi la première la ligne d’arrivée l’an dernier).

Le parcours

Oxfam Trailwalker aura lieu pour la 4e fois au cœur de la Grande Forêt de Saint-Hubert. La marche de 100 kilomètres s’élancera le vendredi 19 mai à 7 heures depuis l’aérodrome militaire de Saint-Hubert, et prendra fin le lendemain, aux alentours de 13 heures, toujours sur le site de l’aérodrome. Les équipes passeront par 9 checkpoints où elles pourront se ravitailler, rencontrer leurs supporters et se reposer, avant d’atteindre le point d’arrivée. Les supporters auront la possibilité d’accompagner leur équipe sur les 8 derniers kilomètres de la marche. Comme lors de l’édition précédente, le trek de 25 kilomètres débutera samedi à 13 heures au départ de l’aérodrome militaire de Saint-Hubert, et prendra fin aux alentours de 20 heures, au même endroit.

Bénévoles

Lors de chaque édition, environ 250 bénévoles venus de toute la Belgique encouragent les participants et participantes et contribuent à la bonne ambiance mais aussi à la réussite de l’événement.

Leur rôle : organiser, en équipe, les points de repos et de ravitaillement (installation, tenue des ravitaillements, organisation des repas, accueil et informations aux équipes…), aider à la signalisation, à l’enregistrement des équipes et assurer l’animation tout au long du parcours.

« Toutes les personnes ayant déjà participé à Oxfam Trailwalker par le passé sont unanimes : les bénévoles sont un soutien indispensable pour arriver au bout des 100 km et font d’Oxfam Trailwalker un événement si particulier, marqué par la solidarité et la convivialité », affirme Elise Manhaeghe, qui chapeaute l’organisation de l’événement.