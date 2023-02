Chasses au trésor, découvertes originales,...: plusieurs musées de Mons-Borinage ouvrent leurs portes aux enfants

L’association Marmaille and Co a présenté ce mercredi après-midi sur le site du Grand-Hornu le programme mis sur pied par des musées pour attirer et animer les enfants durant les congés de détente (Carnaval).

« Ce programme est composé d’activités qui dépendent de l’ASBL Musée et Société en Wallonie », explique Aurielle Marlier, représentante de Marmaille and Co. « L’objectif est de ramener les familles dans les musées qui sont des lieux de vie dynamique. Evidemment, les congés scolaires sont des moments privilégiés pour organiser des activités, des découvertes originales, des chasses au trésor. En tout, c’est un réseau de 69 musées « family friendly » aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles avec un projet unique de proposer aux enfants et à leur famille d’enrichir leur capital culturel de façon ludique. Et puis, c’est tout l’art de conjuguer culture et expérience intergénérationnelle. »