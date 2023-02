Rencontre dans les librairies d’Arlon: «Le changement de formatde la Meuse Luxembourg? C’est ce qu’on voulait»

Ce mercredi 15 février, le nouveau format de votre journal est sorti dans toutes vos libraires préférées. Une nouvelle expérience de lecture pour tous les fidèles de La Meuse Luxembourg. « C’est un pari risqué de la part de Sudinfo. Mais appréciable car ils redonnent de l’espoir au journal papier. La presse est partie vers un changement moderne et digital. Cela fait 40 ans que je suis là et je le vois au niveau des ventes, la presse papier est vouée à disparaître », dit pessimiste Pascal Piron le gérant de la librairie des Faubourgs. Lire aussi «Arlon-la-Neuve»: l’hôtel et les bureaux pour 2027, les appartements pour 2030 (Photos) Sudinfo veut donner un nouveau souffle à son journal papier et répondre aux attentes de ses milliers de lecteurs. « Le changement est super, quelqu’un qui prend le train peut plus facilement lire son journal. Cela ne sera pas suffisant pour faire revenir tout le monde vers la presse papier, mais avec ce changement on va vers quelque chose de positif », avance le libraire.

Même son de cloche pour Fabian Devillet, gérant de la librairie du piétonnier. « Le format est bien mieux comme ça, il va plaire aux gens. C’est beaucoup plus simple à lire dans les transports, plus besoin de prendre autant de place pour s’adonner à sa lecture. Tous les retours des clients habitués sont très bons. Les gens sont contents. C’est bien plus pratique. Le journal prenait tellement de place dans les transports qu’il était parfois involontairement partagé avec le voisin », sourit-il. « Les ventes des journaux papiers diminuent de plus en plus ce type d’évolution ne peut être que positif »

Des lecteurs satisfaits Grâce à vos demandes et suggestions, nous avons pu faire un journal adapté à vos besoins. « Je suis un habitué de votre journal depuis un paquet d’années. Je suis curieux de découvrir les changements, mais oui, je suis pour le changement », nous dit satisfait un premier client et lecteur.

« Je suis très contente, on avait envoyé nos demandes pour le nouveau journal. C’est exactement ce qu’on attendait et ce dont nous avions besoin. On le lit depuis de nombreuses années et ce changement va faire beaucoup de bien », révèle une fidèle lectrice.