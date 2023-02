Zoo d’Amnéville (France) : les chiffres de 2022 à retenir

Cette ascension fulgurante intervient au terme d’une saison qui a connu de nombreux rebondissements sur fond de guerre en Ukraine, de ruptures d’approvisionnement, de flambée des carburants, des matières premières et de l’énergie. Cette saison de la reprise post covid avait démarré à toute allure jusqu’à la période estivale où les épisodes caniculaires ont entravé cette belle progression. Les animations d’automne et Luminescences, LA grande nouveauté de cet hiver, sont arrivées à temps pour relancer la fin d’année et signer de nouveaux records de fréquentation sur cette période historiquement creuse.

Les temps forts de cette année

Comment ne pas débuter la liste par la réintégration du zoo au sein de l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria - Association Européenne des Zoos et Aquariums). Cette étape majeure a pu se faire grâce à un engagement total des équipes du zoo dans les programmes de recherche, d’éducation et de conservation.