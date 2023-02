Guerre en Ukraine: la Commission propose de sanctionner également des opérateurs iraniens pour les drones

«Il y a des centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens», a indiqué l’Allemande. «Pour la première fois nous proposons également de sanctionner des opérateurs iraniens, y compris ceux liés aux Gardiens de la révolution. Il est de notre devoir de les sanctionner. Et de confronter l’Iran au sujet de la fourniture de drones et du partage de savoir-faire pour fabriquer des drones en Russie».

Ce sont les États membres (Conseil) qui adoptent à l’unanimité les sanctions internationales. La Commission européenne a bouclé sa proposition de «10e paquet» lié à l’agression russe de l’Ukraine, mais doit encore la présenter dans le détail aux représentants des 27. Cela a lieu ce mercredi après-midi en Coreper (réunion des ambassadeurs des États membres), les États ayant déjà été mis au courant des «grandes lignes» de la proposition il y a quelques jours. Dans les prochains jours, les échanges se poursuivront au niveau des experts, et le paquet sera certainement mentionné lundi par les ministres des Affaires étrangères lors de leur réunion à Bruxelles. L’objectif est cependant de finaliser l’accord des 27 mercredi prochain en Coreper, puis d’adopter le paquet via procédure écrite pour qu’il soit publié au Journal officiel à la date symbolique du 24 février 2023, selon une source diplomatique.

Dans une déclaration à la presse aux côtés du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, la présidente de la Commission européenne a détaillé ce que propose l’institution. Au niveau des exportations vers la Russie, elle suggère de nouvelles interdictions pour un total «de plus de 11 milliards d’euros». «Nous ciblons de nombreux produits industriels dont la Russie a besoin et dont le manque ne peut être comblé par des pays tiers. Des biens essentiels tels que l’électronique, les véhicules spécialisés, les pièces de machines, les pièces de rechange pour camions et les moteurs à réaction. Et nous ciblons les produits du secteur de la construction qui peuvent être destinés à l’armée russe, tels que les antennes ou les grues», explique-t-elle.

Les restrictions supplémentaires sur les produits technologiques et biens à double usage cibleront les «composants électroniques qui peuvent être utilisés dans les systèmes d’armement russes, y compris les drones, les missiles et les hélicoptères». Mais la Commission affirme également vouloir éviter que Moscou ne s’approvisionne ailleurs. C’est dans ce but qu’elle inclura dans les sanctions sur les biens à double usage des entités de pays tiers, dont «sept entités iraniennes», a précisé Ursula von der Leyen. «Elles sont désormais soumises à une interdiction totale de vendre des articles sensibles à la Russie. Et nous sommes prêts à répertorier d’autres entités iraniennes et d’autres pays tiers qui fournissent des technologies sensibles à la Russie.»

La Commission propose aussi d’ajouter «près de 100» noms à la liste d’individus et entités faisant l’objet de mesures restrictives pour leur participation aux actions «compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine», a ajouté Josep Borrell. Ce qui comprend les personnes et médias tenus pour responsables de la propagande et de la désinformation mises en place par le Kremlin, a-t-il précisé. Mais aussi des responsables politiques ou judiciaires agissant au nom de la Russie dans les territoires annexés.