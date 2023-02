La troupe de théâtre des Sabliers de Fouches (Arlon) revient pour son 40e anniversaire

Les acteurs seront sur scène le vendredi 10 mars, samedi 11 mars, vendredi 18 mars et samedi 17 mars et prochain à la salle Saint-Hubert de Fouches à 20h.

Quand la famille Leblanc gagne au Loto, Laetitia, la fille, n’a qu’un rêve : intégrer la Jet Set ! Pour exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard décide de lui faire prendre des cours de maintien avec Jean-Edouard Bernel, ami des têtes couronnées et animateur télé. Dans la foulée, toute la famille va suivre un stage intensif de bonnes manières et s’inventer un pedigree et des souvenirs.

Sauf que « l’apprentissage » s’avère très compliqué car les Leblanc partent de très, très loin : chez eux, on préfère le Ricard au Champagne et le camping aux Palaces ! Et à force de vouloir imiter les riches, les parents en deviennent caricaturaux et monstrueux…