Le festival «Multiplica» qui interroge les réalités numériques de notre société revient aux Rotondes (Luxembourg)

Au quotidien, le numérique simplifie la vie domestique et professionnelle. Dans le domaine des arts, il permet de nouvelles formes d’expression et de création. Mais si la création numérique constitue bien l’ADN du festival, Multiplica ne cherche pour autant pas à se placer à la pointe de la technologie mais plutôt à explorer des alternatives à l’idéologie du progrès technologique à tout prix.

Deux autres artistes internationaux·ales seront présent·e·s avec des performances audiovisuelles le samedi 25 février : la Japonaise Akiko Nakayama et l’Argentin Jorge Crowe qui, dans Kinemancia, utilise la bonne vieille cassette comme support du son et de l’image.

Il y aura également du mouvement du côté du Klub avec la venue du producteur londonien Rival Consoles et de la musicienne et artiste électronique Nik Colk Void.

La scène locale mise en avant

La scène luxembourgeoise de la création d’art numérique et multimédia ne sera pas en reste. Le festival est fier d’accueillir en exclusivité Minerals, l’installation et la performance d’Andrea Mancini, l’aboutissement de plus d’un an de travail et de collaboration entre l’artiste et des géologues.