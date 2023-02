Les jeunes investissent dans l’industrie de la voiture électrique

Dans le cadre de son Baromètre des investisseurs, ING s’est penché sur les voitures électriques. D’ici 2035, aucune nouvelle diesel ou essence ne pourra plus être vendue au sein de l’Union, rappelle ING. Seuls 27 % des investisseurs pensent que c’est une bonne chose et 46 % des personnes interrogées ne sont pas en faveur de cette mesure. Un fossé entre les générations existe. Parmi les moins de 35 ans, 44 % y sont favorables. Fait remarquable, 56 % des francophones sont davantage opposés (56 %) que les néerlandophones (39 %).

Les principales raisons de ne pas acheter une voiture électrique sont le coût (indiqué par 71 % des personnes qui n’envisageraient pas d’acheter une voiture électrique), l’autonomie réduite (56 %) et le nombre limité de stations de recharge (49 %). Il est également à noter que, parmi les investisseurs féminins, 22 % manquent de confiance dans la technologie (15 % chez les hommes). Cette méfiance est également plus répandue chez les investisseurs francophones (26 %) que néerlandophones (10 %). En ce qui concerne le coût, 44 % de tous les investisseurs interrogés pensent que le prix des voitures électriques diminuera au cours des cinq prochaines années. Seuls 28 % s’attendent à une augmentation des prix.

L’électrification du parc automobile offre des possibilités d’investissement. Ainsi, 11 % des répondants (et, parmi les moins de 35 ans, 19 %) disent déjà investir dans des entreprises qui développent des activités dans ce domaine. Un autre 27 % l’envisage. Dans le même temps, 43 % d’entre eux affirment ne même pas l’envisager. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les femmes (50 %) que chez les hommes (38 %) et chez les francophones (56 %) que chez les néerlandophones (33 %).

Plus prudents

« Cela s’explique probablement par le style d’investissement plus prudent des investisseurs féminins et, dans une moindre mesure, francophones, déjà observé dans les enquêtes précédentes auprès des investisseurs. Cela implique qu’ils investissent de toute façon moins que la moyenne dans des actions et que, dans parmi leurs investissements en actions, ils miseront également moins sur les nouvelles technologies, plus risquées », explique Peter Vanden Houte d’ING.