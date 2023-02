Une volonté de faire revivre le grand feu de Falisolle l’année prochaine

Nous vous l’annoncions ce lundi, le grand feu de Falisolle n’aura une nouvelle fois pas lieu cette année. Comme en 2022, seul le bonhomme hiver brûlera le samedi 25 février à la rue Vigneron. Au vu des circonstances des précédentes annulations, on se demandait si Falisolle allait connaître encore un grand feu digne du folklore local. Visiblement, cela pourrait être le cas l’année prochaine.

C’est en tout cas la volonté de Michel Rosart, le président du comité des fêtes. « Si c’est le cas, l’emplacement sera différent et il sera aussi plus petit », confie-t-il. « Des discussions auront lieu et nous verrons comment cela se déroule et si nous trouvons une solution. »