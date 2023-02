Les résultats sont tombés: les chiens de l’Etoile de Bonté de Quaregnon souffrent du Covid!

En début de semaine, le refuge « L’Étoile de Bonté » de Quaregnon annonçait sa fermeture pour quelques jours pour cause sanitaire. « Nous sommes touchés par un virus et 80 % des chiens sont malades. On pratique donc la désinfection totale des cages et pendant ce temps, le refuge est fermé », nous avait détaillé Philippe Lengelle, responsable du refuge. Une nouvelle tuile alors que le refuge est déjà saturé…

L’Étoile de Bonté en sait désormais plus. Des analyses viennent d’être effectuées et elles ont donné leurs résultats. Les animaux, victimes de diarrhées et de vomissements, souffrent de la giardase (infection intestinale causée par un parasite) et du… Covid ! « Rien n’est mortel heureusement. Nous avons un traitement à leur donner durant cinq jours », a communiqué sur les réseaux sociaux le refuge qui annonce sa réouverture pour lundi prochain.