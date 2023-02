Des milliers d’euros de pertes, de moins en moins de clients: les commerçants de Quaregnon sont à bout à cause des travaux dans leur rue (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les travaux qui ont lieu depuis plusieurs mois à la rue de Monsville et à la rue du Peuple à Quaregnon commencent sérieusement à agacer les commerçants. Le chantier de la rue de Monsville a commencé au début du mois de novembre 2022. Depuis, les commerces de la rue voient leur nombre de clients dégringoler. Et les indemnités prévues ne sont pas suffisantes aux yeux des indépendants. Isabelle, gérante de la librairie du Peuple, Sanna, qui possède le magasin de spécialités italiennes Al Tricolore et Heuring, patron du salon de coiffure Hermans, font entendre leur colère.