Tignes se réinvente encore et toujours!

Sur ce site, nous avons souvent évoqué le festival « Live in Tignes by Francofolies ». Un rendez-vous qui n’a malheureusement pas survécu aux trois saisons (2020, 2021 et 2022) covid. Qu’à cela ne tienne, Tignes n’est pas restée les bras croisés. Et rebondit avec un événement tout aussi prestigieux et attendu : le Mountain Shaker , qui se tiendra du 10 au 18 mars 2023. Il s’agit d’une semaine de festival dédiée à la board culture, avec au programme trois événements majeurs : les French Freeride Series (les 10 et 11 mars) et son « Freeride World Qualifier » 1 & 3. Deuzio, le « FISE Xperience Series », événement de skateboard indoor à Tignespace les 14 et 15 mars. Et enfin, la Coupe du Monde de Slopestyle (du 16 au 18 mars) pour finir la semaine en apothéose. « Rassembler le meilleur de tout ce qui se ride en un gros événement freestyle ? C’était une évidence, presqu’un devoir », se réjouit la station. Et on peut le comprendre : cela reste un événement qui peut aussi se vivre en famille ou entre amis. Un spectacle à découvrir… Notons aussi que ce sera déjà la deuxième édition de ce « Montain Shaker ».

Tignes, et son fantastique domaine skiable Tignes-Val d’Isère et ses 300 km de pistes, étendu entre 1550m et 3450m d’altitude. Située dans les Alpes françaises, à 40 minutes de Bourg-Saint-Maurice, cette station de sports d’hiver ne cesse de se réinventer. Et donc d’innover. Ce qu’on entend par là : de nouvelles activités sont constamment lancées par « Tignes Développement », l’office du tourisme.

Zoom d’abord sur l’ ice floating ! Une activité, développée en Finlande, et qui a fait son apparition à Tignes il y a trois ans. Elle est gérée par Alban Michon, explorateur polaire. « Se retrouver dans de l’eau glacée, celle du Lac de Tignes, en dégustant un thé, au milieu des montagnes, en observant la Grand Motte, c’est une expérience à vivre », explique-t-il. « Ensuite, il faut voir cette activité comme un véritable moment de détente et de relaxation ».

Ne craignez rien : vous n’aurez absolument pas froid. Et ce, grâce à une combinaison étanche. Vous pourrez profiter de ce moment le temps que vous voudrez… Et surtout, le temps que vous soyez bien détendus !

Autres activités à Tignes le Lac : les balades. Avec des chiens ou des chevaux de traîneau. C’est Emelyne Teissier, cocher, qui vous guidera avec les chevaux. « J’ai lancé ce type de randonnée l’année dernière. Elle dure 30 minutes et se déroule sur le Lac », détaille-t-elle. Encore une fois, rassurez-vous : avec une épaisseur de glace entre 70 cm et 1 m, vous ne craignez rien. Une activité à découvrir de décembre à avril. Pareil avec les chiens de traîneau, dirigés par Mathias Bernal, musher professionnel. « Je propose des baptêmes. Les personnes seront passives et contemplatives dans le traîneau. Nos clients peuvent s’asseoir en couple ou en famille, avec deux adultes et deux enfants de moins de cinq ans, ou deux adultes et un enfant de moins de 10 ans. Un pilote professionnel conduit l’attelage », explique-t-il. La balade sera variée : avec des montées et des descentes qui provoqueront des sensations plutôt agréables. Conseil ultra-important : pensez à bien réserver à l’avance, ces activités de balades en chiens ou chevaux de traîneau sont assez (logiquement) prisées…

Pour les fans de luge et de fun, on ne peut que vous conseiller également de tester le Snowtubing. Une activité qui se déroule au Val Claret (au-dessus de Tignes le Lac). C’est idéal pour les familles après une journée de ski. Vous dévalerez des parcours de neige via des glissades sur des bouées. Il y a des parcours pour les enfants et d’autres destinés aux adultes. Des descentes qui pourront atteindre la vitesse de 45 km/h ! Nouveauté cette année : des descentes en Zorb, à savoir une boule géante. À découvrir…

Bon à savoir aussi! Publié le mercredi 15 Février 2023 à 17h16 - Le « Plateau du Marais » s’est modernisé avec l’installation d’un nouveau télésiège. – Tignes vous propose aussi sa « First track ». Au petit matin, et avant l’ouverture des pistes au public, vous suivez les pisteurs pour une première trace sur les pistes fraîchement damées. – Le domaine skiable est ouvert jusqu’au 6 mai 2023 (bonne nouvelle, puisque vous pourrez donc skier la première semaine des vacances de Pâques !). – Les enfants de moins de 8 ans skient gratuitement. Et ceux de 8 à 18 inclus bénéficient d’un tarif réduit. – Après L’Ursus et le Gastronomique (deux restaurants étoilés), le chef Bouvier dispose d’un troisième établissement: La Table de Jeanne.

Tignes: l’offre logement monte en gamme avec le Club Med et Belambra Publié le mercredi 15 Février 2023 à 17h19 Le nouveau Club Med, spacieux et bien situé aux pieds des pistes. Pour vous loger, de nombreuses possibilités s’offrent évidemment à vous. On notera tout de même, sur ces derniers mois, l’arrivée de deux nouveaux hébergements sur Tignes. Le premier : Belambra. Qui propose désormais à ses clients deux Clubs au Val Claret. Après « Le Diva », voici le nouveau «Val Claret», inauguré il y a un an. Au programme : 194 logements skis aux pieds. Deuzio – et c’est une prouesse architecturale – un nouveau Club Med, 4 tridents, dessiné pour les familles, a été inauguré en décembre dernier. Situé également dans le quartier du Val Claret, et idéalement situé au pied des pistes, ce nouveau repaire est appelé à devenir le fleuron de l’offre neige Club Med avec un esprit résolument sportif et familial. 70 % des hébergements sont conçus pour accueillir les familles. Avec un Petit Club Med pour les 2 à 3 ans, un Mini Club Med pour les 4 à 10 ans, et un Junior Club Med pour les ados de 11 à 17 ans. La présence d’une piscine intérieure de 25 mètres – la plus grande de l’ensemble des Club Med des Alpes – n’est pas à négliger…

Texte : Cédric Baufayt / Photos et vidéo : Coralie Franchomme