L’hôtel «Le 830» officiellement inauguré à Naninne

Après plusieurs mois de travaux, le nouvel hôtel namurois « Le 830 », à Naninne, ouvre ses portes cette semaine. L’établissement, situé sur la Nationale 4 à proximité immédiate du zoning de Naninne et à 800 mètres de la E411, se veut écologique tout en alliant confort, modernité et style. Il est équipé pour un séjour qui peut se faire seul, en famille ou entre amis, autant pour du loisir que du business.

Les couples propriétaires, Elbasan Shala-Laurence Matoul et Tuncay Dersan-Semra Serbest, ont voulu compléter l’offre hôtelière existante sur Namur.

La brasserie est ouverte depuis 2011. - D.R.

La brasserie « Le 830 » existe déjà depuis 2011, la brasserie « Le Val 9 » à Wépion depuis 2013. Avec l’arrivée de cet hôtel, une offre complète sera désormais proposée, puisque 42 chambres, deux salles de réunion, la brasserie ouverte sept jours sur sept, mais aussi trois formules de petit-déjeuner et un room service sont accessibles.

Les salles de conférence peuvent accueillir 50 personnes. - D.R.

Les propriétaires ont souhaité minimiser l’impact sur l’environnement en réduisant au maximum l’empreinte écologique. Le bâtiment est ainsi parfaitement isolé. Des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge pour véhicule électrique ont été installés. Les produits présents dans les chambres et salles de bain se veulent respectueux de la nature, puisqu’ils sont conçus à partir de matériaux biosourcés, recyclables et recyclés. Enfin, les supports imprimés sont réalisés en collaboration avec une imprimerie verte locale.

Neuf collaborateurs à temps plein ont été engagés, en plus des 36 ETP des brasseries.