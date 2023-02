Forest lance son verger exploratoire pour tester l’adaptation de fruitiers au climat bruxellois

Tout au long de cette semaine, le Bempt se transforme pour accueillir le verger forestois, où une cinquantaine d’arbres fruitiers viendront garnir le parc forestois. Le verger fait partie du projet « Arboriculture Régionale Bruxelloise pour une Résilience Écologique et Solidaire » (ARBRES), financé par Innoviris. Il est composé de cinq partenaires : les communes de Forest et Uccle, Bruxelles Environnement, le Centre d’écologie urbaine et Velt ASBL. L’installation se déroule jusqu’à vendredi. - D.R.

« Nous sommes dans une situation où le dérèglement climatique, qui s’accélère depuis cinq ans, se fait ressentir à Bruxelles. Cela a un impact sur la gestion du patrimoine arboré. La manière de gérer nos arbres ne fonctionne plus, il faut s’adapter et réfléchir à l’avenir », explique l’échevin du Climat et des Espaces Verts, Alain Mugabo (Ecolo).

Des fruits « exotiques » Au total, une cinquantaine d’arbres seront plantés dans le verger exploratoire de la commune de Forest. Kaki, amandier, nectarine, pêcher, néflier, abricotier, grenadier, airelle, canneberge, goji figurent notamment parmi les arbres fruitiers qui feront l’objet de l’expérience sur le site du Bempt.

Pierre Lacroix, du Centre d’écologie urbaine qui accompagne le projet, indique qu’en réalisant ce verger exploratoire, « on peut explorer la diversité des arbres fruitiers, et voir comment ils réagissent aux contraintes urbaines et climatiques. On plante de nombreuses variétés, et pas seulement les classiques pommes, poires et cerises qu’on retrouve déjà massivement à Bruxelles ». Le parc du Bempt sera toujours ouvert au public. L’espace sera partagé entre le verger et les zones de promenade pour les habitants. Selon Alain Mugabo, ce nouvel espace apporte de nombreux avantages au parc. « Ces dernières années, la plaine a beaucoup souffert de la canicule. Il n’y a pas de zones d’ombre permettant de se rafraîchir durant les fortes températures. Le verger vient remédier à cela. » Ouvert au public Pour protéger les plantations et éviter qu’elles se fassent piétiner, des petites clôtures sont installées autour des plantations. « Il faudra que les gens aient un comportement adéquat pour que cela fonctionne », précise Bérengère Le Cocq, co-chercheuse pour le projet ARBRES. Pour ce verger, la commune a utilisé de nouvelles techniques de plantations. Il faudra cependant attendre quelques années avant de pouvoir récolter les fruits de ce verger, qui sera en libre accès pour les habitants. Des petits arbres fruitiers seront également plantés avec l’école du Bempt, qui se situe juste à côté du verger.