Mauvaise nouvelle pour les fans de football: voici pourquoi le choc entre le Barça et Manchester United ne sera pas diffusé sur la RTBF!

Comment cela se fait-il ? Pour des raisons légales. La rencontre a lieu ce jeudi à 18h45, en même temps que le match entre La Gantoise et Qarabag en Conference League, et la RTBF a l’obligation de diffuser les rencontres des équipes belges, comme elle l’a expliqué.

Le Barça accueille Manchester United ce jeudi dans le choc très attendu des 16es de finale de l’Europa League. Malheureusement pour les fans de football, il ne sera pas possible de suivre cette affiche digne d’un grand match de Ligue des champions sur les antennes de la RTBF.

« La RTBF a acheté les droits de diffusion des deux premiers choix de chaque soirée d’Europa League et de Conference League. Mais elle a également l’obligation, à chaque créneau horaire disponible (18h45 et 21h) de diffuser la rencontre d’un club belge si l’un d’eux y est engagé. Ce jeudi, Gand affrontera Qarabag au même moment que Barça-Man U. La RTBF est dès lors contractuellement obligée de diffuser la rencontre Qarabag-Gand. Ce match fait d’ailleurs partie de la liste des événements d’intérêt majeur et doit à ce titre être diffusé par une chaîne gratuite. »