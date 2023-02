Scandale à la FFF: les conclusions accablantes de l’audit concernant Noël Le Graët

Les «dérives de comportement» du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, «sont incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité qui lui est attachée», selon la synthèse de la mission d’audit sur la FFF, consultée par l’AFP.

Le document de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), daté de mercredi, pointe des «prises de position publiques déplacées», «le comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes» notamment à travers des «SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres», et «invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires».